В администрации Краснодара сообщили, что фасад многоэтажного дома на улице Дзержинского, 99 включили в программу капитального ремонта. Работы запланированы на 2027 год. Об этом говорится в ответе городского управления по жилищным вопросам на запрос «Ъ-Кубань».