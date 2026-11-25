В мэрии Краснодара объяснили закрашивание мурала на улице Дзержинского
В администрации Краснодара сообщили, что фасад многоэтажного дома на улице Дзержинского, 99 включили в программу капитального ремонта. Работы запланированы на 2027 год. Об этом говорится в ответе городского управления по жилищным вопросам на запрос «Ъ-Кубань».
В мэрии уточнили, что решение о ремонте фасада приняли собственники квартир на общем собрании 13 июля 2026 года. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные мероприятия. Сроки завершения работ определены договором подряда.
Ранее на фасаде этого дома закрасили мурал художника Георгия Куринова. Он создал работу в 2018 году. Основной темой изображения была гармония человека с природой. Художник рассказал, что с ним никто не связывался по поводу судьбы рисунка.
В ответе мэрии не уточняется, рассматривалась ли возможность сохранить или восстановить мурал.