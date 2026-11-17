В Краснодаре закрасили мурал художника на улице Дзержинского
В Краснодаре на улице Дзержинского, 99 закрасили мурал художника Георгия Куринова. Работу он создал в 2018 году полностью на пожертвования, рассказал художник.
Основной темой изображения была гармония человека с природой. По сообщениям СМИ, в пятиэтажном доме, на стене которого находился мурал, проводится капитальный ремонт. Сам художник рассказал, что с ним никто не связывался по поводу судьбы рисунка.
«Ъ-Кубань» направил запрос в администрацию Краснодара по этом вопросу. На момент публикации ответ не поступил.