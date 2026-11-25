МТС возглавила индекс цифрового лидерства операторов
МТС заняла первое место в «Индексе цифрового лидерства операторов связи» по итогам исследования аналитического агентства TelecomDaily, набрав 8,58 балла из 10. Исследование, проведенное в августе—октябре 2026 года, охватило более 1,5 тыс. респондентов из 50 с лишним регионов России, включая Саратовскую область.
Индекс рассчитывался по трем равнозначным критериям: пользовательскому опыту цифровых сервисов, восприятию бренда абонентами и экспертной оценке технологичности экосистемы (вес каждого — 33,3%). Технические характеристики сетей не оценивались — фокус был сделан исключительно на цифровых сервисах.
Согласно данным опроса, наиболее востребованными оказались утилитарные функции: защитой от спам-звонков и мошенников пользуются 39% респондентов, управлением тарифом и расходами через приложение — 36,5%, определением звонящего — 33,5%. Развлекательные сервисы показали существенно меньшую популярность: видеосервисы выбрали 11,3% пользователей, финансовые — 9,3%, музыкальные — 6,1%, игровые — 3%. При этом наиболее популярные функции получили и наивысшие оценки важности: управление тарифом и защита от спама — по 4,48 балла из 5.
МТС получила максимальные 10 баллов из 10 по результатам экспертного анализа технологичности цифровой экосистемы, охватившего 12 категорий услуг. Компания также лидирует в восприятии абонентов: 42% опрошенных назвали МТС оператором с наиболее широким набором технологических решений и дополнительных функций, 37% — с наиболее удобными, 35% — лучше других объединяющим связь, приложение и подписки в единую экосистему.
Вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов назвал цифровое лидерство «возможностью сделать жизнь клиентов проще и удобнее», отметив развитие таких сервисов, как защита от мошеннических звонков, шумоподавление, AI-помощник, запись и саммаризация звонков, управление связью и расходами.