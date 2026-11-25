Согласно данным опроса, наиболее востребованными оказались утилитарные функции: защитой от спам-звонков и мошенников пользуются 39% респондентов, управлением тарифом и расходами через приложение — 36,5%, определением звонящего — 33,5%. Развлекательные сервисы показали существенно меньшую популярность: видеосервисы выбрали 11,3% пользователей, финансовые — 9,3%, музыкальные — 6,1%, игровые — 3%. При этом наиболее популярные функции получили и наивысшие оценки важности: управление тарифом и защита от спама — по 4,48 балла из 5.