Арбитражный суд Башкирии подтвердил, что «единственным способом приватизации нежилого помещения, относящегося к объектам культурного наследия, является продажа его на конкурсе», а значит его продажа без торгов была незаконной. Кроме того, указал суд, предпродажная оценка была проведена с нарушениями, как и последующая перепродажа помещений. Кроме того, отмечено в решении, «Профлаб» купил помещения для перепродажи. Поэтому суд обязал компанию выплатить 4,1 млн руб. — разницу между покупкой недвижимости и ее продажей добросовестному покупателю Лилии Дудиной.