Владелец проявил добросовестность
В продаже памятника в Бирске нашли нарушения
Прокуратура Башкирии добилась признания ничтожной сделки по продаже помещений в Доме Коновалова, имеющего статус объекта культурного наследия. Компания «Профлаб», которая в 2023 году приобрела их у мэрии Бирска за 3,1 млн руб., должна выплатить в федеральный бюджет 4,1 млн руб. В эту сумму арбитражный суд Башкирии оценил разницу между покупкой помещений и их последующей перепродажи добросовестному покупателю Лилии Дудиной.
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск республиканской прокуратуры к администрации Бирска и ООО «Профлаб» (владелец — Валентин Мосалев). Надзорное ведомство просило признать ничтожным договор купли-продажи помещений общей площадью 428 кв. м в двухэтажном Доме Коновалова на улице Мира (1904 года постройки, с 1992 года является выявленным объектом культурного наследия), а также применить последствия недействительности сделки — взыскать с «Профлаба» в пользу федерального бюджета 4,1 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ», в июне 2023 года администрация Бирска продала «Профлабу» помещения в здании-памятнике за 3,1 млн руб., а весной 2024 года компания перепродала их за 7,2 млн руб. Лилии Дудиной.
Аренда и последующая продажа помещений в здании едва не стоили свободы бывшему главе администрации Бирска Виктории Бурдиной. В марте этого года Бирский межрайонный суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, признав виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и получении взятки. 17 ноября Верховный суд Башкирии отменил приговор, вернув уголовное дело в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Постановление апелляционной инстанции не опубликовано.
В арбитражном суде Башкирии представитель прокуратуры заявил, что продажа объекта культурного наследия была проведена с нарушениями. В частности, мэрия Бирска должна была объявить торги. Кроме того, ведомство не устроила цена продажи. Прокуратура отметила, что предпродажная оценка стоимости спорных помещений, проведенная ООО «Аваль», не отражала реальной картины. Эксперт, которому не предоставили балансовую стоимость объекта, не провел сравнение с аналогичными помещениями. В качестве примера ведомство привело продажу соседних комнат в Доме Коновалова: 205,6 кв. м продавец оценил в 6,5 млн руб. Альтернативная оценка стоимости спорных 428 кв. м в апреле 2023 года составляла 5,8 млн руб., отмечал представитель прокуратуры.
«Профлаб» просил в иске отказать, но его доводы в решении суда не раскрыты.
Арбитражный суд Башкирии подтвердил, что «единственным способом приватизации нежилого помещения, относящегося к объектам культурного наследия, является продажа его на конкурсе», а значит его продажа без торгов была незаконной. Кроме того, указал суд, предпродажная оценка была проведена с нарушениями, как и последующая перепродажа помещений. Кроме того, отмечено в решении, «Профлаб» купил помещения для перепродажи. Поэтому суд обязал компанию выплатить 4,1 млн руб. — разницу между покупкой недвижимости и ее продажей добросовестному покупателю Лилии Дудиной.
Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отметил, что решение суда «хорошо обосновано». «Перспективы в апелляции я вижу невысокими. «Профлаб» вряд ли сможет отменить вывод суда о ничтожности договора, но может попытаться снизить сумму взыскания до разницы между рыночной стоимостью на дату сделки и уплаченной ценой либо учесть вложения в улучшения здания, если компания их документально подтвердит»,— пояснил эксперт.
Управляющий партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов назвал спорным вывод суда о том, что изначальной целью приобретения имущества «Профлабом» было извлечение прибыли, а не медицинская деятельность. «Перепродажа имущества не доказывает автоматически первоначальный умысел покупателя. Суд фактически применил ретроспективную оценку намерений хозяйствующего субъекта», — отметил адвокат.