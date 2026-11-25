«Надо делать так, чтобы и старый гость вернулся, и новый пришел»
Владелец франшизы «ПуриПури» Артур Черняков — о том, как рестораторам Дона выживать в сложных условиях
В 2026 году ресторанный бизнес Ростова-на-Дону сталкивается с серьезной системной перестройкой из-за роста налоговой нагрузки, удорожания продуктов питания на 30% и снижения реальных доходов населения. По данным аналитического сервиса «Контур.Фокус», за три квартала 2026 года общее число предприятий общепита на Дону выросло всего на 1,4%. Это втрое медленнее, чем за прошлогодние январь-сентябрь. При этом количество ликвидаций выросло на 32% (закрылось более 900 ресторанов, кафе и баров). Несмотря на объективные трудности, у рестораторов региона есть возможности для развития, если грамотно рассчитывать экономику заведения, работать над удержанием постоянных гостей и привлечением новых, уверен основатель франшизной сети семейных бистро «ПуриПури» Артур Черняков.
— Что происходит сегодня на ресторанном рынке Ростовской области и юга России в целом? Почему закрываются заведения?
— Знаете, в нашем бизнесе никогда не бывает легкого года. Раньше, четыре-пять лет назад, мы думали: “Какое тяжелое время”. Но, оглядываясь, мы понимаем: “Время тогда было прекрасное: заведения открывались, гости приходили и возвращались, текучки персонала не было”. При этом всегда было так, что рестораны и открывались, и закрывались. Это — диалектика развития рынка. Она не всегда связана с влиянием объективных факторов, о которых мы часто слышим в последнее время.
В 2026 году работать действительно стало тяжелее. Прежде всего потому, что упал средний чек. Это — факт. Мы понимаем причины: цены растут выше, чем зарплаты, покупательская способность населения падает, люди стали меньше ходить в кафе и рестораны, а больше пользоваться доставкой продуктов и блюд.
— Насколько сильно упал чек?
— В среднем, на 15%. Это, конечно, негативный тренд, но не повод опускать руки.
— И что же надо делать в такой ситуации, как быть?
— У ресторатора есть два выхода. Первый — смириться. Но надо понимать, что размер среднего чека прямо коррелируется с выручкой: меньше получил по чеку — меньше заработал. А это очень плохо для дела. Соответственно, второй выход — сохранить выручку на прошлогоднем уровне, а лучше нарастить ее. Это возможно, если увеличить количество чеков. Делать так, чтобы и старый гость вернулся, и новый пришел. На собственном примере знаем, что это работает. С начала 2026 года общая выручка по сети “ПуриПури” выросла примерно на 25%, по сравнению с показателем годом ранее.
— Насколько сильно за 2026 год изменилась экономика ресторанного бизнеса?
— Увеличение расходов произошло по всем статьям — ФОТ, коммунальные платежи, аренда, налоги, кухня. Но это не только реалии 2026 года. Например, безудержный рост фонда оплаты труда в нашей сфере начался еще во время пандемии. Заведения стали закрываться, работники — уходить в другие сферы. Надо было срочно принимать меры по сохранению штата, потому что мы понимали: ковид не навсегда, он пройдет и жизнь восстановится, снова заработают кафе и рестораны, даже несмотря на стремительный рост доставки еды и продуктов. Кстати, нам и сейчас приходится конкурировать по зарплатам не только с коллегами “по цеху”, но и с курьерской доставкой.
В постковидный период рестораторы пытались всеми силами удержать персонал, чтобы он не перешел ни в доставку, ни в такси, ни к конкурентам. Такая безудержная гонка зарплат продолжалась вплоть до конца 2025 года. В 2026-м приходится индексировать зарплаты, с учетом роста цен на продукты, ЖКУ и др. обязательные траты.
В теории — отлично, если ФОТ составляет 25-30% от выручки. Но в реальности эта доля существенно выше. По некоторым заведениям доходит до 45-50%.
Доля других статей расходов значительно ниже. Например, в прибыльном проекте аренда помещения не должна превышать 10% от объема выручки. Однако по некоторым помещениям сети эта доля может варьироваться от 7% до 15%. Примерно 20-25% от выручки составляет фудкост (от англ. food cost — “стоимость еды”, процентное соотношение затрат на ингредиенты и приготовление блюда к его конечной цене). Налоги, даже несмотря на то, что и они выросли, не превышают 6% от выручки. Прочие расходы (транспортные, накладные) тоже невелики, в сравнении с ФОТом. Он — самая крупная статья расхода кафе или ресторана.
— Ваша сеть развивается на условиях франчайзинга. Сначала семейные бистро открывались в Ростове и области, а два года назад вышли за пределы домашнего региона. В частности, работают в Краснодарском и Ставропольском краях. Всего — около 20 заведений. Насколько выгодно сегодня продавать ресторанную франшизу, есть ли спрос?
— За последний год спрос на франшизы стал существенно ниже. Мы живем в напряженное время. Далеко не все предприниматели понимают, что будет завтра. У тех же, кто пытается понять, горизонт планирования составляет полгода, максимум — год. Не добавляют оптимизма и частые случаи закрытия заведений. Поэтому сегодня немногие рискуют идти в ресторанный бизнес. Даже, если речь идет об устойчивых проектах, с хорошей историей.
Конечно, определенная работа ведется. Например, мы постоянно общаемся с потенциальными франчайзи из Ростовской области, других регионов РФ. Но надо понимать, что за последние пять лет существенно вырос порог входа в данный бизнес. Сейчас это вдвое дороже, чем было в 2021 году. В основном, из-за подорожания строительных материалов и работ, капитальных затрат. Если раньше для того, чтобы открыть заведение на 120 посадочных мест предприниматель тратил 17-20 млн руб., то теперь это 35-40 млн руб.
— Соответственно, вырос и срок окупаемости одного заведения?
— Конечно. Раньше он составлял до двух лет. Сейчас же удачей будет, если вложения смогут окупиться за три-четыре года.
Все это (увеличение капитальных расходов, срока окупаемости, необходимость платить рыночную зарплату персоналу) отрицательно сказывается на динамике открытия заведений. Например, в 2024-2025 годах наши партнеры открывали примерно одно бистро в полтора месяца. Таким образом, за два года было открыто 12 заведений в трех регионах юга и Кавказа. Можно сказать, что сейчас, по сравнении с этими годами, ресторанный франчайзинг “на паузе”.
— Что делать владельцам ресторанных франшиз в этой ситуации?
— Например, запускать авторские проекты, на которые в регионе есть спрос. В частности, для нас 2026 год в этом плане — показательный. В Ростове-на-Дону удалось запустить сразу три проекта: кафе “Полет” и “Шашлычка”, ресторан русской кухни “Гуси-лебеди”. Он находится на ростовской набережной, где просто концентрация самых разных по концепции и размеру среднего чека заведений.
— Верно ли наблюдение, что расположение ресторана в центре города, с высоким трафиком, является гарантией прибыльности заведения, тогда как заведение в спальном районе — заведомо провальная история?
— Такое наблюдение неверно. Само по себе расположение заведения в центре города не гарантирует успешной работы. А локация в спальном районе не является гиблым местом. Многое зависит от концепции, грамотного менеджмента, уникальности предложения. Даже больше скажу: семейные кафе и рестораны в “спальниках” более прибыльны, чем в центре, где жесткая конкуренция форматов за внимание гостей. И если в спальном районе все хорошо с социальной, гостевой и развлекательной инфраструктурой, то там даже одинаковые по концепции заведения могут быть успешными и выигрывать от такой синергии. Например, у нас в Ростове есть партнеры, которые намерены открывать семейные бистро в микрорайонах Сельмаш и Чкаловский. Их существенную удаленность от центра и относительно развитую инфраструктуру рестораторы расценивают как плюс. К тому же, в таких районах легче набрать персонал, который, как правило, желает работать “рядом с домом”, не тратить много времени на дорогу.
— А имеет значение размер города, в котором находится заведение? Можно сказать, что в Ростове ресторанный бизнес потенциально успешен, а в донской глубинке — нет?
— На этот вопрос нет однозначного ответа. Есть случаи, когда в столице Дона заведения закрывались, а в Аксае, Батайске, Азове, Новочеркасске, Таганроге — процветали. Допустим, Аксай и Батайск — ближайшие к Ростову города и в них может работать фактор столицы региона, где много вполне успешных ресторанных проектов. Однако Азов и Новочеркасск это уже 30 км от Ростова, а Таганрог — почти 70 км.
Повторяю, определяющим является не место, а талант ресторатора и оригинальная концепция, умение работать с гостями.
— Предприниматели из разных сфер местного бизнеса в определенный момент задумываются над тем, чтобы «идти на Москву». Так, например, поступают представители швейной индустрии, дорожного строительства. А местные рестораторы мечтают о московском рынке?
— Москва — весьма привлекательный рынок, несмотря на обилие там самых разных по уровню заведений и концепций. Пожалуй, это самый крупный рынок в стране, который постоянно развивается и расширяется. Не исключаю, что южные рестораторы вообще и донские, в частности, предпримут туда экспансию самостоятельно или через партнеров по франчайзингу. Он — более рабочая история, потому что позволяет разделить риски между владельцем концепции и партнером, который хорошо знает московский рынок и легко ориентируется на нем.
— Насколько сильно маркетинг в эпоху соцсетей влияет на привлечение гостей? Становится ли это решающим фактором в развитии ресторанного бизнеса?
— Скажу так: на 100% маркетинг играет ключевую роль именно для привлечения гостей. Но он совершенно не работает на их удержание. Поэтому, какой бы бюджет не был влит на стадии маркетинга, удержать своего гостя можно только за счет гостеприимства, качества блюд и сервиса. А удержание постоянных гостей, подчеркиваю, это такая же приоритетная задача для ресторатора, как и привлечение новых.