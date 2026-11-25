— Такое наблюдение неверно. Само по себе расположение заведения в центре города не гарантирует успешной работы. А локация в спальном районе не является гиблым местом. Многое зависит от концепции, грамотного менеджмента, уникальности предложения. Даже больше скажу: семейные кафе и рестораны в “спальниках” более прибыльны, чем в центре, где жесткая конкуренция форматов за внимание гостей. И если в спальном районе все хорошо с социальной, гостевой и развлекательной инфраструктурой, то там даже одинаковые по концепции заведения могут быть успешными и выигрывать от такой синергии. Например, у нас в Ростове есть партнеры, которые намерены открывать семейные бистро в микрорайонах Сельмаш и Чкаловский. Их существенную удаленность от центра и относительно развитую инфраструктуру рестораторы расценивают как плюс. К тому же, в таких районах легче набрать персонал, который, как правило, желает работать “рядом с домом”, не тратить много времени на дорогу.