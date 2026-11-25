Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Александру Р., обвиняемому в хулиганстве из-за избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. Он останется под арестом до 27 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.