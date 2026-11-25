В Екатеринбурге продлили арест второму фигуранту дела об избиении ученого РАН
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Александру Р., обвиняемому в хулиганстве из-за избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. Он останется под арестом до 27 января 2027 года включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Согласно информации СКР, летом Александр Р. вместе со знакомым Аркадием В. избил 67-летнего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина.
Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроциклах по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней после инцидента Никита Зезин скончался в больнице. По данным следствия, причиной смерти стал инфаркт.
Второму обвиняемому по делу, Аркадию В., также продлили срок содержания под стражей до 27 января 2027 года.