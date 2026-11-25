Согласно информации СКР, летом Аркадий В. и Александр Р. избили 67-летнего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта. Александра Р. арестовали 30 июля, Аркадия В. — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину.