Обвиняемому в избиении ученого РАН в Екатеринбурге продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей Аркадию В., который обвиняется в избиении (ч.2 ст. 213 УК РФ) 58-летнего ученого РАН в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Под стражей обвиняемый будет находиться до 27 января. Постановление суда не вступило в силу.
Согласно информации СКР, летом Аркадий В. и Александр Р. избили 67-летнего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта. Александра Р. арестовали 30 июля, Аркадия В. — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину.