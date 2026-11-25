«Это будет апогей первого сезона нашей международной лиги. Призовой фонд будет увеличен, будут дополнительные призы, в том числе автомобили. Их получат победители декабрьского турнира, а также, возможно, два игрока, которые закончат год на первой строчке рейтинга»,— сообщил спортивный директор Международной лиги по паделу от RCC Тито Аллеманди.