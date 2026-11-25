Тимати и Mr. Credo выступят 4 декабря на турнире по паделу в Екатеринбурге
Тимати и Mr. Credo станут специальными гостями мастер-финала Международной лиги по паделу от RCC, который пройдет в Екатеринбурге с 3 по 5 декабря. Артисты выступят на церемонии открытия соревнований 4 декабря на сцене Падел-арены РМК, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
Турнир станет заключительным в сезоне Международной лиги по паделу от RCC, который состоял из четырех этапов. По его итогам определят победителя лиги в 2026 году. В мастер-финале примут участие 24 пары — 48 спортсменов из России, Казахстана, Испании, Аргентины, Бразилии, Германии, Парагвая, Уругвая, Камеруна и других стран.
«Это будет апогей первого сезона нашей международной лиги. Призовой фонд будет увеличен, будут дополнительные призы, в том числе автомобили. Их получат победители декабрьского турнира, а также, возможно, два игрока, которые закончат год на первой строчке рейтинга»,— сообщил спортивный директор Международной лиги по паделу от RCC Тито Аллеманди.
Помимо спортивной программы, для гостей турнира подготовят развлекательные активности, розыгрыши эксклюзивного мерча и подарков.