Аграриям Ростовской области выдадут 5,5 млрд рублей погектарных субсидий
Аграрии Ростовской области в 2026 году собрали более 14 млн т зерна — один из лучших показателей за историю региона. Однако собрать урожай оказалось проще, чем его продать: из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне, где в июне-августе движение судов было фактически остановлено, у сельхозпроизводителей возникли проблемы с реализацией продукции. Об этом губернатор Юрий Слюсарь заявил в ходе прямой линии «Разговор напрямую».
Сложности со сбытом ударили по финансам хозяйств и подготовке к осенней посевной кампании. «Аграрии свою работу сделали, но при этом не могут его продать, не могут отдать кредиты, не могут взять новые деньги на осеннюю посевную кампанию, рассчитаться за удобрения, за ГСМ, заплатить заработную плату, купить семена», — пояснил глава региона. Тем не менее площадь осеннего сева превысила прошлогодний показатель на 1%, хотя в начале октября некоторые производители допускали сокращение площадей под озимыми из-за нехватки средств. «Надеемся, что весной, дай бог, будут хорошие урожаи. Ну и главное для нас, конечно, решить проблему логистики зерна», — добавил губернатор.
Главным инструментом поддержки станут погектарные субсидии объемом 5,5 млрд руб. — по словам Слюсаря, это самая большая сумма среди российских регионов. Прием заявок стартовал 25 ноября на портале господдержки и продлится 10 дней; главам муниципалитетов поручено сопровождать каждого заявителя, чтобы перечислить деньги в максимально сжатые сроки. Размер выплаты составит 2751 руб. на 1 га, но не более 70% фактически понесенных затрат — возместить можно расходы на топливо, семена, удобрения, средства защиты растений и оплату труда.
Параллельно власти ведут переговоры с банками о продлении льготных кредитов, а с «Росагролизингом» — о продлении льготного лизинга и сохранении льготных ставок. Отдельный пункт повестки — мораторий на банкротство сельхозпроизводителей: «Некоторые оказались в тяжелой ситуации, формально отвечают признакам банкротства. И нужно делать так, чтобы банки не забрали у них землю, технику и так далее», — заключил Слюсарь.