Сложности со сбытом ударили по финансам хозяйств и подготовке к осенней посевной кампании. «Аграрии свою работу сделали, но при этом не могут его продать, не могут отдать кредиты, не могут взять новые деньги на осеннюю посевную кампанию, рассчитаться за удобрения, за ГСМ, заплатить заработную плату, купить семена», — пояснил глава региона. Тем не менее площадь осеннего сева превысила прошлогодний показатель на 1%, хотя в начале октября некоторые производители допускали сокращение площадей под озимыми из-за нехватки средств. «Надеемся, что весной, дай бог, будут хорошие урожаи. Ну и главное для нас, конечно, решить проблему логистики зерна», — добавил губернатор.