Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым в Бишкеке

Президент России Владимир Путин провел встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и узбекистанским Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече с Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин указал на рост объемов торговли между Россией и Казахстаном. «В прошлом году у нас неплохие были показатели товарооборота. В этом году он подрос, и, в общем, это хороший очень результат»,— отметил российский президент. Господин Токаев подчеркнул, что Россия и в дальнейшем останется основным инвестиционным и торговым партнером республики.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление отношений двух стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. С начала года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 12%, отмечается в пресс-релизе.

Российский президент прибыл в Киргизию 1 августа. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также посетил церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек Арена».

Подробнее о встрече с Си Цзиньпином — в материале «Ъ» «Абсолютный позитив при взаимном доверии».