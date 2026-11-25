Латвийский премьер назвал ошибочным решение Эстонии закрыть границу с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что Эстония совершила ошибку, не став координировать свои действия по закрытию КПП на границе с Россией с Латвией и Литвой. Своим мнением он поделился в эфире латвийского телеканала TV3.
Решение Таллина, по словам премьера, может быть связано с предвыборной обстановкой в Эстонии. Латвия и Литва ощутят на себе перенаправление потоков движения и грузов. Рига уже ожидает рост потока транспорта к восточной границе, добавил Андрис Кулбергс.
Власти Латвии, как отметил премьер, разрабатывают четыре возможных сценария по ситуации с границей. Окончательное решение будет принято 26 ноября.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что Латвия может последовать примеру Эстонии и закрыть свои КПП на границе с Россией.