Решение Таллина, по словам премьера, может быть связано с предвыборной обстановкой в Эстонии. Латвия и Литва ощутят на себе перенаправление потоков движения и грузов. Рига уже ожидает рост потока транспорта к восточной границе, добавил Андрис Кулбергс.