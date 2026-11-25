Открытое горение на сухогрузе «Спарта II», который после атаки беспилотников в нейтральных водах Финского залива отбуксировали в Санкт-Петербург, ликвидировано. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние судна, чтобы определить возможность его постановки к причалу. Об этом сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.