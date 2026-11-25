На поврежденном сухогрузе «Спарта II» устранили угрозу повторного возгорания
Открытое горение на сухогрузе «Спарта II», который после атаки беспилотников в нейтральных водах Финского залива отбуксировали в Санкт-Петербург, ликвидировано. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние судна, чтобы определить возможность его постановки к причалу. Об этом сообщил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
«Всего привлечено свыше 40 специалистов Морской спасательной службы. В работах было задействованы 3 судна, которые обеспечивают соответствующую работу»,— добавил министр.
Российский сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива в субботу, 21 ноября. В понедельник, 23 ноября, в сопровождении спасательных судов он прибыл в Санкт-Петербург. В город также доставили экипаж.
Во вторник, 24 ноября, Минтранс сообщил, что конструкции поврежденного сухогруза по пути в Санкт-Петербург непрерывно охлаждали, чтобы предотвратить повторное возгорание. На рейде порта судно встретила группа спасательных кораблей с аварийно-спасательной командой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием.
Первоочередной задачей специалистов было окончательно устранить угрозу повторного возгорания на борту «Спарты II».
Корпус судна также планируют обследовать, в том числе с привлечением водолазов, чтобы выявить возможные повреждения и оценить техническое состояние сухогруза.