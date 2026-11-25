В результате ДТП скончалась водитель «Лады» 1979 года рождения. Ее пассажирка 1986 года рождения была передана сотрудникам скорой медицинской помощи и позже доставлена в Краснокамскую больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель фургона «Ивеко» от госпитализации отказался.