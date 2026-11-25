В Прикамье произошло смертельное ДТП
Сегодня в 01:15 на 1063 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло дорожнотранспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», по прибытии спасатели совместно с пожарными обеспечили пожарную безопасность и стабилизировали автомобили «Лада Гранта» и фургон «Ивеко».
В результате ДТП скончалась водитель «Лады» 1979 года рождения. Ее пассажирка 1986 года рождения была передана сотрудникам скорой медицинской помощи и позже доставлена в Краснокамскую больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель фургона «Ивеко» от госпитализации отказался.