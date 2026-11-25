В Сочи 2027 год объявят Годом олимпийского триумфа России. Он будет посвящен 20-летию получения городом права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. В рамках юбилейной программы курорт планирует провести праздничные, культурные и спортивные мероприятия, а также принять международные соревнования. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.