Сочи посвятит 2027 год 20-летию победы в олимпийской гонке
В Сочи 2027 год объявят Годом олимпийского триумфа России. Он будет посвящен 20-летию получения городом права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. В рамках юбилейной программы курорт планирует провести праздничные, культурные и спортивные мероприятия, а также принять международные соревнования. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
Торжественное открытие Года олимпийского триумфа запланировано на 7 февраля 2027 года. Центральным событием станет праздник 4 июля — в день, когда в 2007 году в Гватемале объявили о победе Сочи в конкурсе на проведение Олимпиады. В мероприятии планируют задействовать организаторов Игр-2014, волонтеров, жителей и гостей города.
В течение года в Сочи также собираются провести международные соревнования по биатлону — как зимние, так и летние. В феврале город примет всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». Кроме того, в образовательных и спортивных учреждениях организуют мероприятия, посвященные истории Олимпийских игр, с участием олимпийских чемпионов.
Юбилейную программу объединят с празднованием 90-летия Краснодарского края. В частности, в ее рамках планируют открыть XX фестиваль искусств Юрия Башмета.
По словам Прошунина, подготовка мероприятий направлена в том числе на привлечение туристов и сохранение олимпийского наследия. Глава города отметил, что спортивные объекты, созданные к Играм-2014, продолжают использоваться, а проведение крупных соревнований и культурных событий должно поддерживать интерес к Сочи как к международному курорту.