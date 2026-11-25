В Сочи планируют расширять сеть гостиниц с медицинским профилем
В Сочи планируют увеличивать количество гостиничных комплексов, ориентированных на профилактику заболеваний и поддержание здоровья. Сейчас в городе работают 60 санаториев и 11 гостиниц с медицинским профилем. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По его словам, санаторно-курортные организации проводят около 4 тыс. медицинских и профилактических мероприятий. В этой сфере задействованы порядка 3,5 тыс. медицинских специалистов. Власти намерены и дальше ориентировать гостиничный бизнес на развитие оздоровительных услуг.
Господин Прошунин также рассказал о муниципальной программе «Сочинское долголетие», направленной на поддержание физической активности пожилых жителей. В частности, в парке «Ривьера» для них проводят занятия йогой и цигун под руководством инструкторов.
Глава города подчеркнул, что работа по укреплению здоровья должна начинаться с детства. Для этого необходимо развивать соответствующие программы в общеобразовательных учреждениях. По его мнению, профилактика заболеваний и формирование привычки к активному образу жизни должны стать частью работы не только курортных городов, но и других муниципалитетов страны.
Господин Прошунин заявил, что поддерживает региональное движение за медицину здорового долголетия. Развитие санаторно-курортного комплекса, профилактических программ и массовой физической активности он назвал частью стратегии позиционирования Сочи как города здоровья.