Глава города подчеркнул, что работа по укреплению здоровья должна начинаться с детства. Для этого необходимо развивать соответствующие программы в общеобразовательных учреждениях. По его мнению, профилактика заболеваний и формирование привычки к активному образу жизни должны стать частью работы не только курортных городов, но и других муниципалитетов страны.