Технологические компании Ставрополья получили 30 млн рублей господдержки
Малые технологические компании Ставропольского края получили 30 млн руб. федеральной поддержки за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Край вошел в число 29 субъектов России, получивших финансирование МТК. Ставропольские компании могли воспользоваться льготными кредитами, «зонтичными» поручительствами и лизинговым финансированием.
По данным ведомства, за последнее время выручка малых технологических компаний в регионе выросла втрое. До 2030 года власти рассчитывают увеличить этот показатель еще на 40%.
Развитием технологического предпринимательства в крае занимается профильный центр, открытый в 2024 году. С момента его создания количество малых технологических компаний в регионе увеличилось в четыре раза, отметил Антон Доронин.