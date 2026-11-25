Бронепанели серии «Гранит» выпускаются в двух классах защиты — Бр4 и Бр5. В их конструкции используется керамика на основе оксида алюминия и композит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. По данным производителя, изделия проходят контрольные испытания каждой партии.