«Калашников» поставил заказчику новую партию бронепанелей «Гранит»
Контракт на поставку изделий будет действовать и в 2027 году
Научно-производственная фирма «Техинком», входящая в концерн «Калашников», отправила постоянному заказчику очередную партию бронепанелей «Гранит БР5». Контракт на поставку этих изделий продолжит действовать в 2027 году, сообщили в концерне.
Бронепанели серии «Гранит» выпускаются в двух классах защиты — Бр4 и Бр5. В их конструкции используется керамика на основе оксида алюминия и композит из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. По данным производителя, изделия проходят контрольные испытания каждой партии.
Бронепанели предназначены для установки в грудную и спинную секции бронежилетов или плитоносцев. В составе полной защитной композиции они используются вместе с противоосколочным экраном и климатико-амортизационным подпором.
В концерне отмечают, что сегментированная структура керамического слоя позволяет локализовать повреждения при обстреле. Конструкция также предусматривает решения для снижения риска бокового выброса фрагментов при попадании в край панели.