В Сочи могут создать муниципальную группу по сохранению пляжей
В Сочи могут создать муниципальную группу, которая будет информировать жителей о работе по сохранению пляжей. Такую возможность предложил рассмотреть глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По словам господина Прошунина, к решению проблемы разрушения береговой линии привлекают профильных специалистов и научные организации. При этом власти считают необходимым наладить взаимодействие с заинтересованными жителями, чтобы они могли получать информацию о ходе исследований и принимаемых мерах.
Глава города отметил, что муниципальная группа могла бы стать дополнительным каналом информирования о работе по защите побережья. Решение о ее создании пока не принято.
Вопрос сохранения пляжей Сочи обсуждается совместно с Научным исследовательским центром «Курчатовский институт». В рамках сотрудничества специалисты изучают состояние береговой полосы и разрабатывают подходы к инженерной защите побережья.