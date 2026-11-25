По словам господина Прошунина, к решению проблемы разрушения береговой линии привлекают профильных специалистов и научные организации. При этом власти считают необходимым наладить взаимодействие с заинтересованными жителями, чтобы они могли получать информацию о ходе исследований и принимаемых мерах.