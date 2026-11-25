«Не думаю, что рынок позволит производителям переносить все допзатраты на покупателя»
Эксперт Артем Гриднев — о возобновлении в России программы льготного автокредитования
Минпромторг России с 1 декабря 2026 года снова запустит программу льготного автокредитования на российские автомобили. Правила программы заметно изменились: повышены требования к локализации, а размер скидки зависит от категории покупателя и типа машины. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания должен производиться в России и в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) набирать не меньше 3 тыс. баллов локализации. Ранее минимальный порог составлял 2,5 тыс. баллов. Предельная стоимость машины остается прежней — 2 млн рублей. Размер скидки составит 20%. Как считает директор по продажам компании «Техно Темп» Артем Гриднев, возвращение и развитие программ господдержки положительно повлияет на рынок.
«Возобновление программы льготного автокредитования — позитивный фактор для рынка. Сегодня мы видим, что покупатель никуда не исчез, но стал гораздо осторожнее в принятии решения. Поэтому субсидирование, позволяющее снизить стоимость автомобиля на 20%, может стать серьезным стимулом для возвращения части отложенного спроса.
Для Краснодарского края эта мера особенно актуальна. У нас большой регион с активной деловой средой, развитым малым и средним бизнесом, сельским хозяйством, логистикой и значительным количеством людей, для которых автомобиль является не роскошью, а необходимостью. Причем спрос здесь формируется не только частными покупателями, но и предпринимателями, которым необходимо обновлять транспорт, поддерживать мобильность сотрудников и решать ежедневные производственные задачи.
Я ожидаю, что в первую очередь программа окажет влияние на сегмент доступных автомобилей, где даже относительно небольшое изменение итоговой стоимости или ежемесячного платежа способно повлиять на решение о покупке. Однако не стоит рассчитывать исключительно на эффект скидки: важны также кредитные условия, доступность автомобилей, сроки поставки и ассортимент моделей, подпадающих под программу.
Не думаю, что рынок позволит производителям бесконтрольно переносить все дополнительные затраты на конечного покупателя. Сегодня конкуренция достаточно серьезная, в том числе с китайскими брендами, а клиент очень чувствителен к цене. Любое повышение должно быть подкреплено понятной ценностью автомобиля. Более того, программа льготного кредитования с ограничением стоимости автомобиля в 2 млн рублей сама по себе формирует определенный ориентир для производителей. В этом сегменте особенно важно удерживать цену, поскольку именно здесь государственная поддержка может дать максимальный эффект.
Российский автомобильный рынок за последние годы прошел серьезную трансформацию. Производители, дистрибьюторы и дилерские сети стали значительно гибче в вопросах логистики, управления запасами и адаптации модельных линеек к реальному спросу. Но готовность к росту — это всегда вопрос не только производственных мощностей, но и правильного планирования.
Последние два года рынок Краснодарского края, как и российский автомобильный рынок в целом, развивается в условиях высокой стоимости финансирования и более осторожного потребительского поведения. Покупатель стал рациональнее, дольше выбирает автомобиль, сравнивает предложения и обращает особое внимание на конечную стоимость приобретения.
Мы видим, что спрос не исчез, но изменился подход к покупке. Клиент чаще рассматривает альтернативные варианты, анализирует кредитные программы, оценивает ежемесячную нагрузку и может отложить сделку, если финансовые условия его не устраивают.
В сегменте отечественных автомобилей по-прежнему сильны позиции брендов, которые предлагают понятную стоимость владения и практичность. Lada сохраняет свою аудиторию среди частных покупателей. В коммерческом сегменте востребованы автомобили ГАЗ, УАЗ и Sollers, причем спрос все чаще формируется исходя из конкретных задач бизнеса, а не только из приверженности определенному бренду.
Я бы охарактеризовал текущую ситуацию на Кубани как рынок с отложенным, но сохраняющимся потенциалом спроса. Мы рассчитываем, что возвращение и развитие программ государственной поддержки, в том числе льготного автокредитования, сможет положительно повлиять на рынок».