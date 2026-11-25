Не думаю, что рынок позволит производителям бесконтрольно переносить все дополнительные затраты на конечного покупателя. Сегодня конкуренция достаточно серьезная, в том числе с китайскими брендами, а клиент очень чувствителен к цене. Любое повышение должно быть подкреплено понятной ценностью автомобиля. Более того, программа льготного кредитования с ограничением стоимости автомобиля в 2 млн рублей сама по себе формирует определенный ориентир для производителей. В этом сегменте особенно важно удерживать цену, поскольку именно здесь государственная поддержка может дать максимальный эффект.