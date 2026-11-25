По его словам, сейчас в Сочи действует около 44 авианаправлений, из которых 27 — внутренние, еще 17 — международные. Среди зарубежных направлений представлены страны ближнего зарубежья, Азии и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, с прошлого года открылись рейсы в Оман и Саудовскую Аравию.