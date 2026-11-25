Сочи рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Китаем
Сочи прорабатывает возможность запуска прямого авиасообщения с Китаем. Власти города обсуждают этот вопрос с профильными министерствами, краевым министерством транспорта, Росавиацией и базовой авиакомпанией аэропорта. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил во время пресс-конференции.
По его словам, сейчас в Сочи действует около 44 авианаправлений, из которых 27 — внутренние, еще 17 — международные. Среди зарубежных направлений представлены страны ближнего зарубежья, Азии и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, с прошлого года открылись рейсы в Оман и Саудовскую Аравию.
Прямого авиасообщения с Китаем пока нет, однако город уже ощущает рост интереса со стороны китайских туристов. По словам Андрея Прошунина, потенциальные пассажиропотоки обсуждаются с аэропортом, руководство которого видит возможности для приема рейсов из КНР на самолетах разных типов.
Глава города отметил, что Сочи интересен китайским туристам благодаря историческим и культурным объектам, в том числе музею-даче Николая Островского и даче Сталина. Кроме того, гости из Китая проявляют интерес к горному кластеру и возможностям активного отдыха.
Для приема иностранных туристов гостиничные комплексы также готовят необходимую инфраструктуру. В частности, отельеры обучают персонал китайскому языку, переводят на него меню и туристические маршрутные карты.
«Как только мы все-таки договоримся, у нас появится сообщение с Китаем напрямую, мы наших уважаемых друзей готовы будем принять и оказать максимум комфорта»,— заявил Андрей Прошунин.