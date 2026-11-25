Турпоток в Сочи в 2026 году ожидается на уровне 7 млн человек
Сочи в 2026 году рассчитывает принять около 7 млн туристов. Для сравнения, в 2024 году курорт посетили более 8 млн человек, а в 2025 году — почти 8 млн. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил во время пресс-конференции.
По словам мэра, власти не стремятся увеличивать турпоток любой ценой, а рассчитывают создать условия для комфортного отдыха гостей. В частности, для туристов, которые хотят сократить расходы на проживание, в Сочи действует программа «Открытый Юг». Она предусматривает около 5 тыс. номеров стоимостью от 3,5 тыс. руб. в сутки. Средняя цена составляет порядка 5 тыс. руб. В стоимость включены питание и оздоровительные процедуры.
Отдельно господин Прошунин остановился на стоимости отдыха в горном кластере. По его словам, курорт «Красная Поляна» предоставит бесплатные ски-пассы туристам, проживающим в гостиницах комплекса. «Роза Хутор» предусмотрел бесплатные ски-пассы для несовершеннолетних детей в возрасте до 13 лет.
Кроме того, около 80 организаций сферы гостеприимства подготовили специальные предложения и дополнительные льготы для отдыхающих. С ними туристы могут ознакомиться в открытых источниках.
Мэр отметил, что город продолжит работу с гостиницами и санаториями, чтобы сделать отдых доступнее с учетом экономической ситуации и возможностей бизнеса.