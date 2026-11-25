Сочи в 2026 году рассчитывает принять около 7 млн туристов. Для сравнения, в 2024 году курорт посетили более 8 млн человек, а в 2025 году — почти 8 млн. Об этом глава города Андрей Прошунин сообщил во время пресс-конференции.