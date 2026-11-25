Ярославские спасатели шесть раз выезжали на места ДТП во время непогоды
За сутки подразделения «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» шесть раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В работах участвовали 24 человека личного состава и восемь единиц техники, сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что 24 и 25 ноября в регионе ожидались сильные осадки в виде мокрого снега и порывы ветра более 15 м/с. Для устранения возможных последствий непогоды «Ярэнерго» подготовило 82 бригады — 285 специалистов и 135 единиц спецтехники.