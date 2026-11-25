За сутки подразделения «Пожарно-спасательной службы Ярославской области» шесть раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В работах участвовали 24 человека личного состава и восемь единиц техники, сообщили в региональной пожарно-спасательной службе.