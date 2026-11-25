Первый — лишний
Тува расстанется с двухуровневой системой муниципалитетов
Тува одной из последних в Сибирском федеральном округе приступила к переходу на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ) с ликвидацией муниципалитетов на уровне сел и поселков. Верховный хурал региона принял в первом чтении пакет соответствующих законопроектов. Инициаторы перехода в правительстве и парламенте республики объяснили задержку в принятии решения долгой разъяснительной работой среди населения. Впрочем, противников одноуровневой системы в ходе этой работы обнаружено не было, а на сессии Верховного хурала никто против законопроектов голосовать не стал.
Верховный хурал Республики Тыва на своей сессии 25 ноября рассмотрел в первом чтении пакет из пяти законопроектов, регламентирующих переход МСУ региона на одноуровневую систему. В их числе — о поправках в Конституцию субъекта федерации, который внесли 11 депутатов, включая спикера Кан-оола Даваа и его заместителя Андрея Листкова (входят во фракцию «Единой России»).
Согласно законопроектам, которые призваны повысить «управленческую и экономическую эффективность» МСУ, самостоятельные муниципалитеты поселенческого уровня будут ликвидированы. Районы переформатируют в муниципальные округа с сохранением за ними названия «кожуун». Таким образом, на административной карте региона останутся два городских округа (Кызыл и Ак-Довурак) и 17 кожуунов с территориальными подразделениями в селах и поселках. Глава муниципального образования может быть избран местным парламентом только из числа кандидатов, представленных главой республики. Для внедрения положений реформы отводится переходный период, который завершится вместе со сроком полномочий уже действующих на местах органов представительной власти к 2031 году.
Тува одним из последних сибирских регионов определилась в своем отношении к муниципальной реформе, прописанной вступившим в силу в июне 2025 года федеральным законом №33-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Председатель парламентского комитета по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению, единоросс Людмила Осмоловская объяснила это проведением «большой аналитической подготовительной работы». В частности, организацией сходов жителей Тувы для обсуждения реформы. «Мы два круга сделали по республике, разъясняя положения 33-го федерального закона»,— отметила она. В свою очередь, первый заместитель министра юстиции Анай-Хаак Сарыглар сообщила, что по итогам прошедших сходов «граждан, выступающих против проведения реформы на территории республики, не выявлено».
В ходе обсуждения почти все выступавшие реформу поддержали. Единоросс Амир Соруктуг заявил, что при новой схеме административного устройства власть станет ближе к людям, а бюджетные средства удастся сосредоточить на решении проблем села. По словам координатора регионального отделения ЛДПР Юлии Арланмай, действующая система МСУ уже устарела, в частности, из-за цифровизации. По словам господина Даваа, отсутствовавший на заседании единственный член фракции «Новых людей» Анатолий Дудко позвонил до сессии и поддержал законопроекты. Сомнения в целесообразности реформы высказал только лидер фракции КПРФ Лодой-Дамба Куулар, по словам которого «публичная власть должна начинаться с поселенческого уровня». При этом коммунисты не голосовали против законопроектов, а воздержались.
То, что закон «Об общих принципах организации МСУ…» оставляет за регионами с национальными, социально-экономическими и другими особенностями право на двухуровневую модель, участники обсуждения не вспоминали. В результате пакет был принят в первом чтении 24 голосами из 27.
По данным министерства юстиции Тувы, к 30 октября 2026 года одноуровневая система МСУ действует в 52 субъектах федерации, в 24 функционирует смешанная система. В 13 российских регионах сохранена двухуровневая схема, в том числе в Республике Хакасия и Томской области.