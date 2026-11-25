Согласно законопроектам, которые призваны повысить «управленческую и экономическую эффективность» МСУ, самостоятельные муниципалитеты поселенческого уровня будут ликвидированы. Районы переформатируют в муниципальные округа с сохранением за ними названия «кожуун». Таким образом, на административной карте региона останутся два городских округа (Кызыл и Ак-Довурак) и 17 кожуунов с территориальными подразделениями в селах и поселках. Глава муниципального образования может быть избран местным парламентом только из числа кандидатов, представленных главой республики. Для внедрения положений реформы отводится переходный период, который завершится вместе со сроком полномочий уже действующих на местах органов представительной власти к 2031 году.