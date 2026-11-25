Каспийский порт могут вынести в море ради спасения грузопотока из Астрахани
В Росморречфлоте прорабатывают строительство порта выносного типа — на естественных глубинах Каспийского моря. Об этом со ссылкой на главу «Росморпорта» Сергея Пылина сообщает издание «ПортНьюс».
Альтернативная схема предполагает размещение в акватории судовых накопителей — специальных сооружений для организации рейдового перегрузочного комплекса. Его задача — прием грузов с малотоннажных судов, которые следуют по Волге из Астрахани, без их захода в порт с недостаточными глубинами.
Оба сценария изучаются в противовес проекту удлинения морского канала на 20 км вглубь моря. Такой вариант строительства обходится дорого, а его окупаемость под вопросом: продолжающееся падение уровня Каспия способно обесценить вложения в дноуглубление — отступающее море будет вновь мелеть.