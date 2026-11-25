Альтернативная схема предполагает размещение в акватории судовых накопителей — специальных сооружений для организации рейдового перегрузочного комплекса. Его задача — прием грузов с малотоннажных судов, которые следуют по Волге из Астрахани, без их захода в порт с недостаточными глубинами.