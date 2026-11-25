Подъем воды в Мзымте повредил берегоукрепление рядом с аэропортом Сочи
В аэропорту Сочи ввели ограничения на взлетно-посадочные операции на второй взлетно-посадочной полосе. Решение приняли после ослабления берегоукрепления русла реки Мзымта, вызванного неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту подчеркнули, что произошедшее не влияет на безопасность полетов. Все рейсы выполняются по расписанию, взлетно-посадочные операции и работа воздушной гавани продолжаются в штатном режиме.
Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб. Он координирует действия профильных служб и непрерывно отслеживает обстановку.
Ограничения на использование второй взлетно-посадочной полосы будут действовать на период мониторинга ситуации.