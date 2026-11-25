В аэропорту Сочи ввели ограничения на взлетно-посадочные операции на второй взлетно-посадочной полосе. Решение приняли после ослабления берегоукрепления русла реки Мзымта, вызванного неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.