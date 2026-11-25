«Транспортным компаниям приходится соревноваться за каждого водителя»
Эксперт Екатерина Бурнос — о закупке общественного транспорта для Ростовской области
Ростовской области в рамках госпрограммы по обновлению общественного транспорта выделят субсидии на общую сумму около 750 млн руб. Об этом стало известно в рамках «Транспортной неделим-2026», проходившей в Москве. В минтрансе региона планируют направить деньги на закупку более 100 автобусов, в том числе сверхбольшого класса. Как считает транспортный юрист Екатерина Бурнос, только комплекс мер позволит качественно улучшить ситуацию в отрасли.
«Обновление подвижного состава — неотъемлемая часть технологического процесса, связанного с перевозкой пассажиров общественным транспортом. В августе 2026 года на заседании Президиума Госсовета Владимир Путин обозначил развитие общественного транспорта как одну из ключевых задач региональных и муниципальных команд и призвал навести порядок в этой сфере. Президент поставил задачу к 2030 году в агломерациях и городах с населением от 50 тыс. человек обеспечить не менее 85% парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного. Задача касается всех видов общественного транспорта.
В регионах России, в частности, на Дону ее решают поэтапно, за счет привлечения федеральных средств. На «Транспортной неделе» прозвучала цифра: к 2030 году Ростовская область планирует закупить около 1,3 тыс. автобусов, чтобы существенно обновить парк. В ближайшей перспективе — приобретение более 100 машин. В Ростове успешно прошла тестовая эксплуатация некоторых моделей. Есть все основания полагать, что задача по приобретению автобусов будет выполнена.
Но это не поможет решить всех проблем отрасли. Главная из них — дефицит кадров.
И в Ростовской области, и в стране в целом есть острая нехватка водителей автобусов. По данным администрации Ростова, только здесь дефицит водителей составляет около 50%. Для стабильной работы транспортной системы городу требуется порядка 2 тыс. водителей, но фактически работают около 1 тыс. Проблема актуальна и для региона в целом. Дефицит водителей на Дону оценивается примерно в 40%. Особенно остро нехватка кадров ощущается в отдаленных сельских районах, где многие маршруты являются малорентабельными или убыточными. В ближайшие годы кадровый голод будет усиливаться, так как сейчас средний возраст работающих водителей — более 50 лет.
Дефицит водителей — системная общероссийская проблема, требующая комплексного подхода. Ее решение возможно только при условии существенного улучшения условий труда, повышения престижа профессии и стабильного финансирования отрасли. Стратегии в разных субъектах разные, но тенденция одна — транспортным компаниям приходится соревноваться за каждого водителя. И решать проблему комплексно: увеличивать зарплаты, улучшать соцпакеты .
Конечно, власти и АТП делают определенные шаги. Так, повышение зарплат, в зависимости от предприятия, составляет 27%-40%. Есть бюджетные субсидии на оплату части процентных ставок по ипотечным кредитам, компенсация расходов на съемное жилье для водителей из других территорий. Власти региона ведут переговоры с соседними субъектами РФ о привлечении кадров.
В мэрии Ростова-на-Дону уверены, что все это позволит сократить дефицит водителей почти вдвое. Но пока трудно сказать, будет ли выполнена эта задача. Перечисленные меры поддержки действуют год, но в мегаполисе это не привело к улучшению ситуации. Не говоря уже о сельских территориях, где, как правило, нет коммерческого интереса перевозчиков обслуживать маршруты.
Изменить ситуацию сможет осуществление перевозок по регулируемому тарифу (финансируются из бюджета). Там, где объективно отсутствует коммерческий интерес перевозчиков обслуживать маршруты по нерегулируемому тарифу, перевозки по тарифу регулируемому должны стать инструментом реализации публичной обязанности местного самоуправления в рамках организации обслуживания населения автотранспортом. Уклонение органа власти от исполнения этой обязанности, может быть преодолено судебным актом, что подтверждается практикой. Кстати, сейчас на федеральном уровне обозначена приоритетность установления маршрутов по регулируемому тарифу. И это правильно. Представители всех уровней власти должны понимать важную социальную функцию общественного транспорта и его влияние на качество жизни населения.
Таким образом, только комплекс мер позволит качественно улучшить ситуацию в отрасли. Иначе, мы столкнемся с ситуацией, когда новые автобусу в парках будут, но никто и никуда на них не поедет».