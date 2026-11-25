И в Ростовской области, и в стране в целом есть острая нехватка водителей автобусов. По данным администрации Ростова, только здесь дефицит водителей составляет около 50%. Для стабильной работы транспортной системы городу требуется порядка 2 тыс. водителей, но фактически работают около 1 тыс. Проблема актуальна и для региона в целом. Дефицит водителей на Дону оценивается примерно в 40%. Особенно остро нехватка кадров ощущается в отдаленных сельских районах, где многие маршруты являются малорентабельными или убыточными. В ближайшие годы кадровый голод будет усиливаться, так как сейчас средний возраст работающих водителей — более 50 лет.