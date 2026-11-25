Уральцев будут судить за незаконную рубку леса на 58,7 млн рублей
В Алапаевске прокуратура передала в суд материалы уголовного дела о незаконной вырубке леса, причинившей ущерб на сумму более 58,7 млн руб. Обвинительное заключение утверждено в отношении двух местных жителей по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, в феврале-марте фигуранты договорились о незаконной рубке деревьев. Один из них нанял бригаду из четырех человек, которые без разрешительных документов срубили 418 сосен и шесть берез в урочище «Совхоз Алапаевский». Общий объем заготовленной древесины составил 1632 куб. м. Деревья были сбыты неустановленным лицам.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 13,2 млн руб. Дело передано в Алапаевский городской суд.