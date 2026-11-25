По данным следствия, в феврале-марте фигуранты договорились о незаконной рубке деревьев. Один из них нанял бригаду из четырех человек, которые без разрешительных документов срубили 418 сосен и шесть берез в урочище «Совхоз Алапаевский». Общий объем заготовленной древесины составил 1632 куб. м. Деревья были сбыты неустановленным лицам.