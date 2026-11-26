В Прикамье планируют мероприятия по ликвидации обвала в Кунгурской пещере
В ходе вчерашнего заседания комитета краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам были озвучены планы по дальнейшей работе Кунгурской ледяной пещеры. Как рассказал замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Полшведкин, сейчас совместно с Горным институтом УрО РАН разрабатывается план мероприятий по ликвидации обвала и реконструкции экскурсионной тропы в Кунгурской ледяной пещере, а также работы по ее обустройству для дальнейшей эксплуатации. Соответствующие планы, по словам замминистра, специалисты рассмотрят 30 ноября.
Господин Полшведкин пояснил также, что мероприятиями предусмотрены ремонтные работы и работы по восстановлению электроснабжения. Предварительно, этот объем работ рассчитан на три месяца.
Обвал в Кунгурской пещере случился в апреле в гроте Вышка — это один из последних гротов перед выходом из пещеры. Ученые Горного института УрО РАН обнаружили последствия 21 апреля: тропа оказалась завалена грунтом, а над ней разрушились защитные инженерные конструкции (в том числе перила). По предварительным оценкам, вес обрушившейся породы составил несколько тонн.
Напомним, на основании решения Пермского краевого суда от 30 июля право собственности ООО «Сталагмит-Экскурс» на экскурсионную тропу, входной и выходной тоннели, объекты связи и электроэнергетики Кунгурской ледяной пещеры признано незаконным. С соответствующими требованиями в суд обращалась Кунгурская городская прокуратура. Благодаря этому решению суда у министерства природных ресурсов Пермского края и ученых появились правовые основания беспрепятственно "зайти" в пещеру для проведения обследования. Ранее общество лишилось лицензии на использование пещеры из-за нарушений законодательства.