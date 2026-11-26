В ходе вчерашнего заседания комитета краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам были озвучены планы по дальнейшей работе Кунгурской ледяной пещеры. Как рассказал замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Полшведкин, сейчас совместно с Горным институтом УрО РАН разрабатывается план мероприятий по ликвидации обвала и реконструкции экскурсионной тропы в Кунгурской ледяной пещере, а также работы по ее обустройству для дальнейшей эксплуатации. Соответствующие планы, по словам замминистра, специалисты рассмотрят 30 ноября.