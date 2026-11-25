Land Rover как из-под земли
Новосибирского экс-чиновника обвинили в получении взятки от подрядчика метростроя
Завершено расследование второго уголовного дела Андрея Счастливого — бывшего директора муниципального предприятия (МП) Новосибирска «Метро мир», занимающегося развитием транспортной инфраструктуры города. Следственный комитет обвиняет его в коррупции: по материалам ведомства, чиновник покровительствовал компании «Акви технолоджи», выступавшей субподрядчиком строительства новосибирской подземки, ее руководитель выплатил взятки почти на 13 млн руб. Фирма предоставила ему кроссовер Land Rover, оплачивала аренду апартаментов, ввела в состав учредителей его избранницу. Выдвинутое против него обвинение Андрей Счастливый называет надуманными и необоснованными.
В суд направлено второе уголовное дело экс-директора новосибирского МП «Метро мир» Андрея Счастливого.
Андрея Счастливого задержали в январе 2025 года в Луганске и доставили под конвоем в Новосибирск. Задержание бывшего чиновника, участвовавшего в спецоперации, было связано с расследованием дела «сибирского Лас-Вегаса» — сети нелегальных казино, действовавшей в Новосибирске. Андрей Счастливый, по данным следствия, являлся посредником в передаче денег от владельцев подпольных игорных клубов силовикам, крышевавшим теневой бизнес (это дело сейчас рассматривается в суде).
В октябре того же года экс-глава МП «Метро мир» стал фигурантом нового дела, в основу которого легли материалы УФСБ России по Новосибирской области. Андрею Счастливому предъявили обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет). Согласно версии следствия, чиновник покровительствовал ООО «Акви технолоджи» — фирме-субподрядчику строительства станции метро «Спортивная», в которой ранее занимал пост сначала советника, а затем замдиректора по коммерческим вопросам.
В деле указывается, что после перехода на муниципальную службу чиновник продолжил пользоваться автомобилем премиум-класса Land Rover, зарегистрированным на компанию. По требованию Андрея Счастливого в фирму была фиктивно трудоустроена его избранница, которая фактически не работала, но регулярно получала жалованье. В последующем женщину ввели в состав учредителей компании: заключили договор купли-продажи 20% уставного капитала ООО «Акви Технолоджи» по номинальной стоимости в 5 тыс. руб. В конце 2024 года организация выкупила свою долю обратно, заплатив свыше 6,9 млн руб. Компания, доказало следствие, оплачивала за чиновника аренду апартаментов. Для его возлюбленной, увлекающейся верховой ездой, приобрела конное снаряжение. Одно только седло обошлось в 332 тыс. руб.
По подсчетам правоохранителей, руководитель «Акви технолоджи» выплатил чиновнику взятку на общую сумму 12,9 млн руб. Поскольку санкция статьи УК о взятке, кроме длительного лишения свободы, предусматривает еще и конфискацию имущества, а также внушительный штраф, следователи добились ареста имущества фигуранта и его родных. В опись попали земельный участок в Искитимском районе, несколько иномарок, в том числе Mercedes Benz S 500 4 Matic, квартира площадью 51 кв. м, наручные часы Rado Integral стоимостью свыше 300 тыс. руб. и Zenith Pilot за 650 тыс. руб.
По сведениям источников, обвинение в коррупции Андрей Счастливый отвергает, считая его надуманным и необоснованным.
По сведениям «Ъ-Сибирь», предпринимателя освободили от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ (дача взятки), поскольку он активно содействовал раскрытию дела.