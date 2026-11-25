В деле указывается, что после перехода на муниципальную службу чиновник продолжил пользоваться автомобилем премиум-класса Land Rover, зарегистрированным на компанию. По требованию Андрея Счастливого в фирму была фиктивно трудоустроена его избранница, которая фактически не работала, но регулярно получала жалованье. В последующем женщину ввели в состав учредителей компании: заключили договор купли-продажи 20% уставного капитала ООО «Акви Технолоджи» по номинальной стоимости в 5 тыс. руб. В конце 2024 года организация выкупила свою долю обратно, заплатив свыше 6,9 млн руб. Компания, доказало следствие, оплачивала за чиновника аренду апартаментов. Для его возлюбленной, увлекающейся верховой ездой, приобрела конное снаряжение. Одно только седло обошлось в 332 тыс. руб.