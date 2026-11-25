На Дону средняя стоимость новых китайских автомобилей достигла 3,5 млн рублей
В Ростовской области средняя цена новых китайских автомобилей за десять месяцев 2026 года составила 3,5 млн руб. Самыми популярными моделями стали HAVAL Jolion, HAVAL M6 и Geely Monjaro. Такие данные «Ъ-Ростов» привели в пресс-службе «Авито».
Согласно статистике, наибольший рост спроса среди моделей показал Changan UNI-S — за год интерес к нему увеличился на 76,8%. На втором месте оказался HAVAL Dargo с приростом 19,8%, на третьем — Geely Monjaro (+18,8%).
В рейтинге наиболее востребованных новых автомобилей лидирует HAVAL Jolion со средней стоимостью 2,6 млн руб. Второе место занял HAVAL M6 (2,3 млн руб.), третье — Geely Monjaro (4,9 млн руб.). В первую десятку также вошли Jetour X90 (2,9 млн руб.), JAC J6 (2,5 млн руб.), Geely EX5 (3,9 млн руб.), OMODA C5 (2,6 млн руб.), Geely Atlas (3,9 млн руб.), JAC J7 (3,2 млн руб.) и GAC GS8 (5,1 млн руб.).
По данным платформы, за последний год доля россиян, готовых рассматривать покупку китайского автомобиля, выросла с 28% до 42%. Наиболее известными марками респонденты назвали HAVAL (61%), Chery (54%) и Geely (47%). Эти же производители лидируют по уровню доверия: 42%, 24% и 22% соответственно.
На вторичном рынке спрос на китайские автомобили в целом по России за десять месяцев 2026 года увеличился на 16,7% в годовом выражении. Осенью их доля в общем объеме объявлений превысила 7%.