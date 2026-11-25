По данным платформы, за последний год доля россиян, готовых рассматривать покупку китайского автомобиля, выросла с 28% до 42%. Наиболее известными марками респонденты назвали HAVAL (61%), Chery (54%) и Geely (47%). Эти же производители лидируют по уровню доверия: 42%, 24% и 22% соответственно.