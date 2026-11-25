Проект сочетает оздоровительный, семейный и событийный форматы. Открытие запланировано на первую половину 2028 года. «Инвестиции в такие проекты — это инвестиции в город. Рабочие места, инфраструктура, рост интереса к Нижнему Тагилу. Чем больше современных точек притяжения, тем выше конкурентоспособность города и качество жизни»,— прокомментировал господин Пинаев.