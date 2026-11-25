В Нижнем Тагиле в 2028 году откроют крупный термальный комплекс
Застройщик ООО «Центральная недвижимость» построит на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле (Свердловская область) термальный комплекс площадью 15 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев. Ранее компания построила в городе ритейл-парк Depo.
В комплексе появятся внутренний бассейн и два уличных с подогревом. В банной зоне разместят семь парных и хамам, уличную баню, холодные купели, снего- и льдогенераторы. На территории также установят точки общепита.
Проект сочетает оздоровительный, семейный и событийный форматы. Открытие запланировано на первую половину 2028 года. «Инвестиции в такие проекты — это инвестиции в город. Рабочие места, инфраструктура, рост интереса к Нижнему Тагилу. Чем больше современных точек притяжения, тем выше конкурентоспособность города и качество жизни»,— прокомментировал господин Пинаев.