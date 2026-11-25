Ставропольский край занял 34-е место по объему ипотечного кредитования
Ипотечный рынок Северо-Кавказского федерального округа в октябре 2026 года показал слабейшие результаты среди макрорегионов страны. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, крупнейший по объемам округ субъект — Ставропольский край — занял лишь 34-е место: банки выдали там 0,87 тыс. кредитов на 3,03 млрд руб.
К сентябрю, когда в крае оформили 1,91 тыс. ипотек на 8,52 млрд руб., число сделок сократилось на 54%, объем — на 64%, что существенно глубже общероссийских минусов (43% и 55% соответственно). Средний чек по краю опустился с 4,47 до 3,50 млн руб., срок займа — с 299 до 235 месяцев. С начала года ставропольцы взяли 12,04 тыс. ипотек на 46,86 млрд руб., на каждую тысячу жителей приходится 4,2 кредита.
Дагестан оказался в еще более уязвимом положении: 0,2 тыс. кредитов на 0,94 млрд руб. за октябрь соответствуют 65-му месту общероссийского рейтинга. Падение к сентябрю составило 49% по количеству и 59% по деньгам, к октябрю прошлого года — сопоставимые 58% и 58%. Средний чек сжался с 5,92 до 4,65 млн руб., срок — с 330 до 261 месяца. По итогам десяти месяцев в республике выдано 2,9 тыс. ипотек на 12,96 млрд руб., а показатель активности — 0,9 кредита на тысячу жителей — стал худшим в стране.
Остальные республики округа вообще не вошли в топ-70 регионов по объемам выдач (нижняя граница списка — 0,74 млрд руб. за месяц). При этом в сроке кредитования кавказские субъекты лидируют по всей стране: в Ингушетии средний заем выдается на 28 лет, в Чечне — на 25 лет и 3 месяца, в Кабардино-Балкарии — на 21 год и 5 месяцев, в Карачаево-Черкесии — на 21 год. Такие горизонты позволяют заемщикам снижать ежемесячный платеж — в Дагестане средний чек и вовсе вырос в годовом выражении с 4,73 до 4,65 млн руб. при падении выдач.
По стране в целом за октябрь выдано 78,63 тыс. ипотек на 300,26 млрд руб. Полная стоимость кредита достигла 16,6% годовых на новостройки и 19,6% на вторичном рынке.