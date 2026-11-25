Остальные республики округа вообще не вошли в топ-70 регионов по объемам выдач (нижняя граница списка — 0,74 млрд руб. за месяц). При этом в сроке кредитования кавказские субъекты лидируют по всей стране: в Ингушетии средний заем выдается на 28 лет, в Чечне — на 25 лет и 3 месяца, в Кабардино-Балкарии — на 21 год и 5 месяцев, в Карачаево-Черкесии — на 21 год. Такие горизонты позволяют заемщикам снижать ежемесячный платеж — в Дагестане средний чек и вовсе вырос в годовом выражении с 4,73 до 4,65 млн руб. при падении выдач.