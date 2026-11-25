Суд ждет собственника обрушившегося ТЦ в Новосибирске
В Новосибирске завершили расследование дела о гибели человека при обрушении торгового центра. Собственнику ТЦ инкриминируют ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Инцидент произошел 21 января. Кровля ТЦ (улица Наумова, 26, Первомайский район) обрушилась. В результате произошедшего один человек погиб, трое пострадали. Владельца ТЦ, предпринимателя Сергея Туркова, задержали.
По версии следствия, в 2017 году собственник здания реконструировал одноэтажное строение. Он возвел два этажа, обустроил цоколь. «Работы проводились с нарушением проектной документации и строительных норм. Обвиняемый не организовал надлежащий контроль, в результате чего здание не отвечало требованиям безопасности. В течение нескольких лет помещения сдавались в аренду для розничной торговли»,— говорится в деле.
Защита акцентирует внимание на том, что предприниматель заключил договор с организацией, которая проектировала здание ТЦ, и нанял людей, которые его возводили.