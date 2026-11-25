По версии следствия, в 2017 году собственник здания реконструировал одноэтажное строение. Он возвел два этажа, обустроил цоколь. «Работы проводились с нарушением проектной документации и строительных норм. Обвиняемый не организовал надлежащий контроль, в результате чего здание не отвечало требованиям безопасности. В течение нескольких лет помещения сдавались в аренду для розничной торговли»,— говорится в деле.