В Новосибирске силовики задержали собственника обрушившегося ТЦ

Сотрудники уголовного розыска задержали собственника новосибирского торгового центра на ул. Наумова, где накануне произошло обрушение кровли. Бизнесмен доставлен полицейскими в следственные органы, сообщает ГУ МВД региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. По факту произошедшего региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей (ст. 238 УК РФ). Предварительная площадь обрушения составила около 600 кв. м.

Ранее в горадминистрации сообщали, что торговый центр представлял собой самовольную постройку, которую собственник узаконил через суд. В здании находились магазины и суши-бар. По данным ЕГРН, объект был возведен на участке, принадлежащем Сергею Туркову.

Утром 22 января мэр Максим Кудрявцев сообщил, что работы по разбору завалов будут продолжены. По решению городских властей, локально был введен режим повышенной готовности для профильных служб. На месте работают более 350 спасателей и 70 единиц техники.

Александра Стрелкова