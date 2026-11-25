Беглов подписал меморандум о сотрудничестве по развитию метро в Ханое
Церемония подписания состоялась 25 ноября
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг подписали меморандум о совместной работе по развитию ханойского метрополитена. Церемония прошла 25 ноября в Ханое в рамках официального визита петербургской делегации во Вьетнам, сообщили в пресс-службе Смольного.
«Мы гордимся тем, что в мае прошлого года Петербург и Ханой стали побратимами. В последнее время мы выходим на обсуждение практических вопросов и масштабных проектов. Первым из них станет участие петербургских специалистов в планировании ханойской подземки»,— отметил господин Беглов.
Петербург готов предложить пилотный проект одного из участков метро вьетнамской столицы. Также обсуждается передача Ханою технологий диспетчеризации, производства и обслуживания подвижного состава. Следующий шаг — проработка финансовых решений для дальнейшего развития метрополитена.
Ранее Ъ Северо-Запад писал, что представители Смольного во время визита в Ханой намерены укрепить связи между Россией и Вьетнамом в экономической, гуманитарной, социальной и других отраслях.