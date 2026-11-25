«Мы гордимся тем, что в мае прошлого года Петербург и Ханой стали побратимами. В последнее время мы выходим на обсуждение практических вопросов и масштабных проектов. Первым из них станет участие петербургских специалистов в планировании ханойской подземки»,— отметил господин Беглов.