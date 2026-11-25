Первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Сергей Шикунов пояснил, что гарантийный срок на инженерные системы домов составляет три года, и к моменту его окончания жильцы лишь начинают копить средства. В результате собственники новостроек рискуют не успеть сформировать достаточные фонды к моменту, когда потребуется дорогостоящий ремонт крыш, электросетей или замена лифтов.