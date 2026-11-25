Владельцы квартир в красноярских новостройках начнут раньше платить за капремонт
Правительство Красноярского края внесло на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Документ предусматривает сокращение сроков освобождения владельцев квартир в новостройках от платы в территориальный Фонд капремонта с нынешних 2,5 года до шести месяцев.
Соответствующие поправки 25 ноября поддержал комитет Заксобрания по развитию инфраструктуры. Как указывается в обосновании законопроекта, современные дома оснащены сложным инженерным оборудованием, износ которого начинается сразу после ввода здания в эксплуатацию.
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Сергей Шикунов пояснил, что гарантийный срок на инженерные системы домов составляет три года, и к моменту его окончания жильцы лишь начинают копить средства. В результате собственники новостроек рискуют не успеть сформировать достаточные фонды к моменту, когда потребуется дорогостоящий ремонт крыш, электросетей или замена лифтов.
По данным красноярского минстроя, в региональную программу капремонта каждый год включается порядка 90 новых домов. Более ранний старт платежей позволит привлекать в краевой фонд капремонта дополнительно 121,7 млн руб. в год.
Новая редакция закона края о капремонте будет утверждаться на сессии регионального парламента 26 ноября.