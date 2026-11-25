Свыше 45 млн рублей грантов получат 11 культурных проектов Среднего Урала
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) направит свыше 45,5 млн руб. на реализацию 11 культурных проектов Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Всего от Среднего Урала на конкурс поступило 117 заявок.
В частности, грант на 12,6 млн руб. получил культурно-патриотический фонд «Центр Со-Действие» — деньги направят на реконструкцию музыкальной драмы «Нарты Батрадз» осетинского композитора Бориса Галаева. После восстановления ее представят в Екатеринбурге, Владикавказе (Северная Осетия) и Цхинвале (Южная Осетия).
Поддержку также получат лаборатория детских анимационных студий «Огневушка», Нижнетагильский театр кукол на проект «Вокруг света с Петрушкой», Дом музыки на проект «Широка страна моя родная!», проект вручения Национальной кинопремии «Герои большой страны». Кроме того, деньги из президентского фонда направят на детский арт-кампус «Пленэр в горах: путь в профессию», мюзикл «Волшебное кольцо» в Камышлове и проект «Креативное уральское краеведение». В его рамках участники лабораторий на базе Свердловского областного краеведческого музея будут переосмыслять историческое наследие региона средствами современного дизайна.
ПФКИ по итогам первого конкурса 2027 года поддержит 732 проекта из 86 регионов России более чем на 4,5 млрд руб., свыше 6 млрд руб. победители привлекут в качестве собственного вклада и партнерского финансирования. Прием заявок на второй грантовый конкурс будет идти до 7 декабря.