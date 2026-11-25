Поддержку также получат лаборатория детских анимационных студий «Огневушка», Нижнетагильский театр кукол на проект «Вокруг света с Петрушкой», Дом музыки на проект «Широка страна моя родная!», проект вручения Национальной кинопремии «Герои большой страны». Кроме того, деньги из президентского фонда направят на детский арт-кампус «Пленэр в горах: путь в профессию», мюзикл «Волшебное кольцо» в Камышлове и проект «Креативное уральское краеведение». В его рамках участники лабораторий на базе Свердловского областного краеведческого музея будут переосмыслять историческое наследие региона средствами современного дизайна.