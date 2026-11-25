На Ставрополье за год родилось на 880 детей меньше
В Ставропольском крае в 2025 году родилось 22 515 детей — на 880 меньше, чем годом ранее. При этом уровень общей смертности населения снизился на 5,7%, а младенческой — на 23,5%. Такие данные приведены в изменениях к государственной программе «Развитие здравоохранения», утвержденных правительством края. С документом ознакомился «Ъ-Кавказ».
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения Ставропольского края на 1 января 2025 года составляла 2,884 млн человек. На долю жителей трудоспособного возраста приходилось 59,43%, старше трудоспособного — 22,87%.
Показатель общей смертности по итогам 2025 года составил 905,16 случая на 100 тыс. жителей против более высокого уровня годом ранее. Младенческая смертность сократилась до 3,9 случая на тысячу родившихся живыми.
Таким образом, снижение числа рождений сопровождалось улучшением показателей смертности. В 2025 году в регионе зарегистрировали примерно на 3,8% меньше рождений, чем в 2024-м. Младенческая смертность за тот же период снизилась почти на четверть.
В обновленной программе здравоохранения также скорректированы целевые ориентиры на ближайшие годы. К концу 2027 года регион намерен снизить смертность от болезней системы кровообращения до уровня не более 482,4 случая на 100 тыс. населения, от новообразований — до 150,7 случая. К 2030 году показатель смертности от туберкулеза планируется удержать на уровне не более 2,1 случая на 100 тыс. жителей.