В обновленной программе здравоохранения также скорректированы целевые ориентиры на ближайшие годы. К концу 2027 года регион намерен снизить смертность от болезней системы кровообращения до уровня не более 482,4 случая на 100 тыс. населения, от новообразований — до 150,7 случая. К 2030 году показатель смертности от туберкулеза планируется удержать на уровне не более 2,1 случая на 100 тыс. жителей.