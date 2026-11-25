Губернатор Паслер 1 декабря проведет прямую линию со свердловчанами
Глава Свердловской области Денис Паслер планирует провести 1 декабря прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей, сообщил он в своем канале в Max. Старт трансляции назначен на 15:00.
Уральцы могут задать вопросы уже сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которые зафиксируют и обработают специалисты. «За три часа постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов по важным для Среднего Урала темам»,— сказал губернатор.
Посмотреть эфир можно будет на телеканалах «Россия 24», ОТВ и «4 канал», а также на страницах Дениса Паслера во «ВКонтакте» и регионального правительства. Послушать трансляцию станет возможно на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».