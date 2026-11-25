Уральцы могут задать вопросы уже сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которые зафиксируют и обработают специалисты. «За три часа постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов по важным для Среднего Урала темам»,— сказал губернатор.