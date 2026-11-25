В Омской области медведь убил ранившего его охотника
В охотничьих угодьях Тарского района Омской области обнаружено тело погибшего охотника. По предварительной версии, мужчина стал жертвой напавшего на него раненого медведя, сообщили в региональном минприроды.
По информации министерства, ЧП произошло в период с 22 по 23 ноября в двух километрах от урочища Малиновка. Тело погибшего жителя города Тары обнаружил его родственник, отправившийся на поиски после того, как мужчина не вернулся в охотничью избушку.
Встретившийся с хищником мужчина охотился на соболя, с медведем, по предварительной информации, встретился случайно и ранил его. Тело животного с огнестрельным ранением было также обнаружено неподалеку. За предшествующий месяц выходов хищников в населенные пункты не зафиксировано, уточнили в министерстве.