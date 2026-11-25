ЖК «Никитинский» — один из самых старых долгостроев в Перми. Возведением объекта с 2004 года занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом, и строительство комплекса, включающего три здания разной степени готовности, было заморожено. При содействии краевых властей дольщики этих многоквартирных домов получили денежные выплаты. Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.