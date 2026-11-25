Стоимость одного из старейших долгостроев Перми снизилась на 118 млн рублей
Федеральный фонд развития территорий снова выставил на торги земельный участок с объектами незавершенного строительства на ул. Екатерининской, 175, в Перми. Начальная цена составляет 825,3 млн руб., что на 117,9 млн руб. меньше, чем в октябре, когда объект также выставлялся на аукцион. Информация опубликована на сайте фонда. Тогда процедура не состоялась из-за отсутствия участников.
Торги пройдут на площадке «Росэлторг», заявки принимаются до 25 декабря. Площадь земельного участка составляет 2,33 га. Общая площадь здания — 25,7 тыс. кв. м.
ЖК «Никитинский» — один из самых старых долгостроев в Перми. Возведением объекта с 2004 года занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом, и строительство комплекса, включающего три здания разной степени готовности, было заморожено. При содействии краевых властей дольщики этих многоквартирных домов получили денежные выплаты. Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.