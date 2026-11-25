Законопроекты предполагают ликвидацию самостоятельных муниципалитетов на уровне сумонов (поселений) и создание муниципальных округов с сохранением за ними названия кожуун (район). В итоге в структуру МСУ Тувы войдут два городских округа (Кызыл и Ак-Довурак) и 17 кожуунов.