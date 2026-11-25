Тува перейдет на одноуровневую систему МСУ
Республика Тыва приступила к переходу на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Пакет соответствующих законов в первом чтении, включая изменения в Конституцию региона, Верховный хурал (парламент) принял на своей сессии 25 ноября.
Законопроекты предполагают ликвидацию самостоятельных муниципалитетов на уровне сумонов (поселений) и создание муниципальных округов с сохранением за ними названия кожуун (район). В итоге в структуру МСУ Тувы войдут два городских округа (Кызыл и Ак-Довурак) и 17 кожуунов.
Инициаторами законопроектов стали группа из 11 депутатов Верховного хурала (от фракций «Единой России» и ЛДПР), парламентский комитет по конституционно-правовой политике и местному самоуправлению, правительство Тувы. При голосовании никто не выступил против реформы, два депутата воздержались.
В Сибирском федеральном округе на разной стадии перехода к одноуровневой системе МСУ теперь находятся восемь из десяти регионов. Двухуровневая система сохраняется пока в Томской области и Республике Хакасия.