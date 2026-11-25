По данным ведомства, водитель Toyota Mark II при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, в салоне которого находились 30 человек. В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте. В областной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших были три ученика девятого класса, возвращавшихся домой после спектакля в сопровождении педагогов.