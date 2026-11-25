Временный запрет на движение транспорта установлен с 557 по 624 км из-за ухудшения погодных условий. Ранее аналогичные ограничения вводились для пассажирского и грузового транспорта на автодорогах в Балахтинско-Новоселовском, Ирбейско-Саянском и Иланско-Нижнеингашском, Канском и Абанском округах.