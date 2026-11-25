Движение автобусов ограничено еще в одном округе Красноярского края из-за погоды
В Боготольском округе Красноярского края введены ограничения на передвижение автобусов на всех региональных дорогах и участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Временный запрет на движение транспорта установлен с 557 по 624 км из-за ухудшения погодных условий. Ранее аналогичные ограничения вводились для пассажирского и грузового транспорта на автодорогах в Балахтинско-Новоселовском, Ирбейско-Саянском и Иланско-Нижнеингашском, Канском и Абанском округах.
По данным Среднесибирского УГМС, днем 25 ноября в регионе ожидается мокрый снег, порывы ветра до 13 м/с. Температура воздуха опустится до 0 градусов.