Среди объектов метротрамвая, указанных в схеме, — подземная линия скоростного транспорта «Восток — Запад»: участок от ЮУрГУ до площади Революции (длина 1,78 км), от площади Революции до Комсомольской площади (2,56 км) и от Комсомольской площади до электродепо (970 м), линия «Север — Юг» (длина 9,45 км), электродепо (площадь 220 тыс. кв. м), три разворотных кольца, а также станция «Площадь Революции» и четыре подземных остановочных пункта: «Южно-Уральский госуниверситет», «Комсомольская площадь», «Торговый центр» и еще один на площади Революции. При этом сроком реализации всех объектов указан 2028 год.