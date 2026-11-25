С 1 января по 23 ноября 2026 года число использованных бронирований гостиниц в странах ЕС со стороны граждан РФ выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит о росте на 15–16% за год. Речь идет фактически о медленном восстановлении турпотока: количество поездок все еще кратно меньше, чем в 2019 году, отмечает он.