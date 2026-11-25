Спрос на путешествия в Европу у российских туристов вырос на 6%
С 1 января по 23 ноября 2026 года число использованных бронирований гостиниц в странах ЕС со стороны граждан РФ выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит о росте на 15–16% за год. Речь идет фактически о медленном восстановлении турпотока: количество поездок все еще кратно меньше, чем в 2019 году, отмечает он.
В общей сложности страны ЕС, согласно «Островку», формируют 10% бронирований размещения за рубежом. Аналитики компании видят рост по отдельным направлениям. Например, интерес к отелям Польши увеличился на 51% год к году, Греции — на 13%, Италии — на 9%, Кипра и Эстонии — на 8%, Венгрии — на 7%.
Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит о росте количества деловых поездок в страны ЕС в январе—октябре 2026 года на 3% год к году. Их доля в общей структуре зарубежных поездок увеличилась с 7,5% до 7,9%. Руководитель визовой поддержки Trivio Каролина Колесникова отмечает, что доля шенгенских виз в общем объеме поступающих запросов за год выросла с 17% до 38%.