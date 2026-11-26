Достройные результаты
Строительная отрасль Черноземья почти удвоила выручку при падении прибыли
Совокупная выручка строительных компаний шести областей Черноземья за пять лет выросла почти вдвое — до 287,3 млрд руб. в 2025-м. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в «СПАРК-Интерфакс». Суммарная чистая прибыль при этом составила 8,3 млрд руб., а число убыточных организаций за последний год увеличилось почти на треть. Заметнее всего в отрасли — финпоказатели представителей дорожного строительства. Примечательно, что именно воронежские компании показали наименьшую долю собственных средств в финансировании бизнеса. Участники дорожного рынка связывают это с особенностями местной контрактной системы.
Исследование «СПАРК-Интерфакс», имеющееся в распоряжении «Ъ-Черноземье», охватывает финансовые показатели 1430 действующих строительных компаний шести областей Черноземья за 2021–2025 годы. В выборку вошли организации, занимающиеся строительством зданий, инженерных сооружений, дорог, линий электропередачи и связи, а также специализированными строительными работами.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Воронежская область сохраняет лидерство по масштабу отрасли: совокупная выручка местных компаний в 2025 году достигла 129,1 млрд руб. — почти вдвое больше, чем в Белгородской области, занимающей второе место. Среднегодовой темп прироста выручки за 2021–2025 годы составил в регионе 21,2%, а чистая прибыль в прошлом году — 4,55 млрд руб. (самый высокий результат в Черноземье; это примерно в 4,2 раза больше, чем у ближайшего конкурента — Белгородской области).
Второй по объему рынка остается Белгородская область. Среднегодовой темп прироста выручки за пять лет составил 13,4%, по итогам 2025 года она достигла 71,3 млрд руб., чистая прибыль компаний региона за тот же год — 1,08 млрд руб. В Липецкой области при выручке 31,3 млрд руб. среднегодовой темп за пятилетие достиг 14,5%, чистая прибыль в 2025 году — 780 млн руб. В Тамбовской области выручка составила 24,8 млрд руб., среднегодовой прирост — 17,9%, чистая прибыль — 800 млн руб.
В Курской области среднегодовой темп прироста выручки за 2021–2025 годы составил 20,4%. По итогам прошлого года ее объем достиг 17,1 млрд руб., а чистая прибыль — около 1 млрд руб. «Достижение таких темпов на фоне известных региональных вызовов последних лет делает курскую динамику особенно примечательной»,— отмечают аналитики «СПАРК-Интерфакс».
Аутсайдер за пятилетие — Орловская область. Среднегодовой темп прироста выручки составил 5,4%. В 2025 году она достигла 13,7 млрд руб., а чистая прибыль — лишь 80 млн руб. «Столь слабая конверсия оборота в прибыль говорит о высококонкурентном, низкомаржинальном рынке или о структурных проблемах местной отрасли, которая недозарабатывает на собственном объеме»,— считают авторы исследования.
Доля убыточных компаний выше всего в Курской области — 29%. «Высокая доля убыточных компаний при формально высоких темпах роста указывает на глубокое расслоение рынка: растущие лидеры соседствуют с заметным числом компаний в минусе»,— комментируют в «СПАРК-Интерфакс». В Воронежской области доля убыточных — 17%, в Белгородской — 20%, в Липецкой — минимальные 15%.
Воронежские компании показывают наихудший результат по коэффициенту автономии — доля собственных средств в финансировании бизнеса составляет всего 14%. Для сравнения, в Орловской области показатель достигает 26%, в Курской — 25%, в Тамбовской — 24%, в Белгородской и Липецкой — по 19%.
«Это означает, что воронежский рост в значительной мере опирается на заемное финансирование, что повышает его чувствительность к стоимости денег и условиям банковского рынка»,— пояснили в «СПАРК-Интерфакс».
По медианному значению коэффициента текущей ликвидности — отношения оборотных активов к краткосрочным обязательствам — лидирует Тамбовская область (1,38), затем Орловская (1,33) и Курская (1,30), у Белгородской — 1,27, у Липецкой — 1,25, а Воронежская демонстрирует минимальное значение — 1,18.
Заметную роль в отраслевой картине играют воронежские игроки. ООО «СМУ-90» и ООО «Россошанское ДРСУ № 1» работают в сегменте дорожного строительства — их выручка в 2025 году составила 10,3 млрд и 7,0 млрд руб. соответственно. При этом среднегодовые темпы прироста выручки компаний за 2021–2025 годы различаются: у «СМУ-90» показатель зафиксирован на уровне 45%, а у «Россошанского ДРСУ № 1» — 54%. «Сопоставление этих показателей подчеркивает, что в одном и том же сегменте возможны разные стратегии масштабирования»,— считают аналитики.
Выручка воронежского ООО «ТИС» в 2025 году достигла 9,4 млрд руб. при среднегодовом темпе прироста выручки за 2021–2025 годы в 239%. «Такой результат формирует отдельный сегмент "быстрорастущих" игроков, чья динамика заметно опережает среднеотраслевые ориентиры»,— поясняют в «СПАРК-Интерфакс».
Собственник ООО «СМУ-90» Вардан Агаронян считает, что финансовые результаты строительных компаний зависят прежде всего от качества управления.
«По моему мнению, не важно, дорожный бизнес или что-то другое, все зависит от грамотного управления бизнесом. Везде есть свои трудности. Что касается нас, у нас все стабильно»,— рассказал он.
Среди основных рисков для своей компании предприниматель выделяет давление себестоимости и кадровый дефицит. Еще одной угрозой для отрасли он называет сокращение бюджетных строек.
Руководитель «Россошанского ДРСУ № 1» Валерий Ярошев также предостерегает от прямого отождествления роста оборота с увеличением заработка строительных компаний.
«Важно понимать, что стоит за увеличением оборота: дополнительные объемы работ или повышение их стоимости. Один и тот же по масштабу объект сегодня может давать компании больше выручки, но оставлять меньше прибыли»,— поясняет он.
По словам господина Ярошева, в дорожном и инфраструктурном строительстве между расчетом цены контракта и завершением работ проходит значительное время: «За этот период подрядчик несет расходы на материалы, топливо, содержание техники и оплату труда. Если затраты увеличиваются быстрее, чем было предусмотрено в расчетах, разницу приходится покрывать за счет собственной рентабельности».
«Если средняя маржа составляет 1,5%, то даже небольшое отклонение от сметы способно превратить прибыльный контракт в убыточный»,— отмечает руководитель дорожной компании.
Дополнительным риском он считает недостаток собственного капитала при высокой контрактной нагрузке. Расчеты за выполненные работы и текущие расходы подрядчиков не всегда совпадают по времени, поэтому компаниям необходим запас оборотных средств. «Недостаток собственных средств усиливает зависимость от авансов, кредитов и отсрочек поставщиков. Любая задержка оплаты тогда может отразиться на всей цепочке — от генподрядчика до небольшого субподрядчика»,— говорит Валерий Ярошев.