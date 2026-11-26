Совокупная выручка строительных компаний шести областей Черноземья за пять лет выросла почти вдвое — до 287,3 млрд руб. в 2025-м. Такие данные предоставили «Ъ-Черноземье» в «СПАРК-Интерфакс». Суммарная чистая прибыль при этом составила 8,3 млрд руб., а число убыточных организаций за последний год увеличилось почти на треть. Заметнее всего в отрасли — финпоказатели представителей дорожного строительства. Примечательно, что именно воронежские компании показали наименьшую долю собственных средств в финансировании бизнеса. Участники дорожного рынка связывают это с особенностями местной контрактной системы.