«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне обыграл «Нефтехимик»
В Уфе местный хоккейный клуб «Салават Юлаев» обыграл команду «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 5:4. Игра завершилась в овертайме.
Этот матч был четвертой встречей команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух играх в Уфе победу одерживали «юлаевцы» (2:0, 4:3), один раз в Нижнекамске сильнее оказались представители Татарстана (4:3 по буллитам).
Первый период четвертого матча остался за уфимцами. Сначала со средней дистанции забросил защитник Руслан Педан: это его первый гол в сезоне и первое очко за пять игр в составе «Салавата Юлаева». Вскоре он отдал голевую передачу защитнику Никите Зоркину, который бросил точно в ближний угол от синей линии.
По противоположному сценарию прошел второй период. Нижнекамцы — Андрей Белозеров, Дамир Жафяров и Герман Точилкин — забросили три безответных шайбы. Хотя по броскам уфимцы опередили соперника (12 — 11).
В начале третьего периода хозяева сравняли счет, а затем вышли вперед: Максим Кузнецов забил, обыграв двух защитников на пятачке, а Максим Загребин удачно подставил клюшку после броска партнера со средней дистанции. Но удержать преимущество вновь не удалось:в середине периода «Нефтехимик» сделал счет 4:4 после контратаки, которую броском в ближний угол завершил Григорий Селезнев.
Главным героем матча стал Никита Зоркин. На 40-й секунде дополнительного времени он, выйдя со скамейки запасных, доехав до зоны соперника и дождавшись передачи от Данила Алалыкина, бросил в дальний угол и оформил дубль — 5:4. Стоит отметить, что все три шайбы в этом сезоне защитника забросил в ворота «Нефтехимика».
26 ноября «Салават Юлаев» примет минское «Динамо», это будет первый матч между клубами в нынешнем чемпионате. «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Сочи» — худшей командой Западной конференции на данный момент.