Первый период четвертого матча остался за уфимцами. Сначала со средней дистанции забросил защитник Руслан Педан: это его первый гол в сезоне и первое очко за пять игр в составе «Салавата Юлаева». Вскоре он отдал голевую передачу защитнику Никите Зоркину, который бросил точно в ближний угол от синей линии.