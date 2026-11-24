В Петербурге сообщили о задержании начальника отдела полиции и его подчиненных
Сотрудников УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга проверяют на причастность к получению взяток. В Главное следственное управление СКР по городу доставили начальника 86-го отдела полиции и еще троих сотрудников районного управления, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Следственно-оперативные мероприятия прошли 24 ноября в отделе полиции на улице Маршала Новикова при содействии сотрудников управления собственной безопасности регионального главка МВД. В числе задержанных также оказался заместитель начальника отдела по охране общественного порядка.
По предварительным данным, обыски и задержания могут быть связаны с незаконной торговлей алкоголем на территории Приморского района. О возможной причастности полицейских к получению взяток также пишет «78». Процессуальный статус сотрудников МВД пока не определен. Официальных комментариев правоохранительных органов не поступало.
Ранее, 5 ноября, «Ъ Северо-Запад» писал о возбуждении в Петербурге уголовного дела в отношении полицейского, которого заподозрили в покровительстве торговле контрафактным алкоголем. По версии следствия, с июня 2025 года по сентябрь 2026-го сотрудник МВД получил от предпринимателя через посредника 184 тыс. рублей. О возможной связи двух происшествий не сообщалось.