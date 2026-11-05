Петербургского полицейского заподозрили в покровительстве продавца поддельного алкоголя
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в получении взятки за покровительство торговле контрафактным алкоголем. По версии следствия, через посредника ему передали 184 тыс. рублей. Об этом 5 ноября сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По предварительным данным, деньги полицейский получал с июня 2025 года по 9 сентября 2026-го. Взамен он, предположительно, обеспечивал коммерсанту защиту от проверок в сфере продажи контрафактного спиртного.
Незаконную деятельность сотрудника выявили оперативники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Собранные ими материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела о получении взятки с вымогательством. Расследование ведет Следственный комитет.
В ГУ МВД заявили, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в установленном законом порядке.