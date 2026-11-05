Петербургского полицейского заподозрили в покровительстве продавца поддельного алкоголя

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в получении взятки за покровительство торговле контрафактным алкоголем. По версии следствия, через посредника ему передали 184 тыс. рублей. Об этом 5 ноября сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.